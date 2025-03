El "Dibu" Martínez contó cómo son sus momentos íntimos ¿Te lo vas a perder?

“Yo juego al Call of Duty pero sin stream. Es más, yo jugué con Francia en la final del mundo. Merendé a las 18 y, desde ahí, jugué el Call of Duty hasta la charla previa. Jugué con mis amigos, es una costumbre. Hablas cualquier otra cosa, puedo estar concentrado” reveló Martínez.

Esto no es algo nuevo para el formado en Independiente ya que, tiempo atrás, había afirmado que hizo lo mismo en la previa de la final de la Copa América 2021 ante Brasil: "Tengo una Play portátil que me la llevó todos los viajes, y con la Selección también. Antes de la final contra Brasil, me gustaba jugar a la noche a la Play para desconcentrarme del partido y de que al otro día íbamos a jugar la final. O mismo el día del partido, capaz jugaba uno o dos mapas”.

“Me reía un poco, pasaban dos horas y me iba al partido. Me distrae, me saca del pensamiento, de las redes sociales y el celular. Porque sino estás en un hotel con el celular mirando Instagram o Twitter y como que me relaja un poco y me divierte” agregó.