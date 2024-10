El "Dibu" le contestó fuerte a los abucheos de los franceses

Damián Emiliano Martínez volvió a ser el centro de atención en el fútbol , pero no precisamente por sus logros en el fútbol. Durante la gala del Balón de Oro 2024, el arquero recibió abucheos y silbidos por parte de los aficionados franceses, quienes no olvidan su actuación durante la final del Mundial de Qatar 2022 dónde la Selección argentina se impuso en los penales en la final.

A pesar de no haber sido bien recibido, dentro de la ceremio recibió una gran ovación cuando subió al escenario a recibir el Trofeo Yashin, que destaca al mejor arquero de la temporada, y que ganó por segunda vez consecutiva.

Que dijo Damián Emiliano Martínez sobre los abucheos

"No sé si soy una estrella en Francia, aquí no me tratan bien, pero es normal, ganamos el Mundial contra Francia. Es normal la reacción de la gente", expresó en declaraciones al canal oficial.

Damián Emiliano Martínez ganó el Trofeo Yashín por segundo año consecutivo

Lautaro Martínez le entregó el Premio Yashin al mejor arquero del mundo a Emiliano "Dibu" Martínez, su segundo galardón consecutivo.

"Es un honor volver a estar acá. Siempre agradecido. Hoy tengo el placer de estar con mis dos entrenadores de arqueros que saben lo exigente que soy para seguir mejorando", dijo el arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa cuando subió a recibir el premio.

"Vengo de un lugar chico y eso me motiva a seguir obsesionado con mejorar, conseguir cosas grupales. Agradecido a todos y al Toro que metió el gol en la final, ja", completó Dibu.

Damián Emiliano Martínez quedó dentro de los 20 en la votación al mejor futbolista del año

En la previa de la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2024, la revista France Football reveló en sus redes sociales que Dibu ocupó el puesto 18 en la votación al mejor futbolista del año.