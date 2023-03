El Deportivo Maipú busca la recuperación ante Tristán Suárez

El presente del Botellero no es el mejor de todos. El equipo viene de perder ante Chacarita 2-0 y sumó su segunda caída consecutiva. Ahora, buscará dar vuelta la página de lo ocurrido en la jornada pasada e imponerse ante el Lechero, quien no tuvo el inicio de temporada que se esperaba y también está urgido de conseguir los tres puntos.

Estos son los convocados por Luis García para que #DeportivoMaipú se mida ante #TristanSuarez.#SomosMaipú pic.twitter.com/g7KrjIPTDY — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) March 3, 2023

Pensando en el juego contra el conjunto de Ezeiza, el director técnico del Club Deportivo Maipú Luis García no confirmó a los once titulares, aunque no se descarta que haga un par de modificaciones: Fausto Montero podría reemplazar a Nicolás del Priore, mientras que Gonzalo Klusener haría lo propio por Álvaro Veliz.