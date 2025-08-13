El "Cuti" Romero recibió un mensaje pegador del Tottenham que se hizo viral ¿Qué pasó?

Tras la salida del futbolista coreano Heung-Min Son a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, el Tottenham Hotspur confirmó que el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán del equipo. El club inglés hizo el anuncio a través de un video en sus redes sociales.
El mensaje de Cuti Romero tras ser designado capitán
"Hoy comienza una nueva temporada para nosotros, una que es verdaderamente especial para mí. Convertirse en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré", expresó Cristian Romero.
"Ahora, un nuevo viaje está frente a nosotros. Una hermosa temporada está por delante, y juntos trabajaremos para revivir la alegría de ese inolvidable día, 21 de mayo de 2025. Pase lo que pase en el camino, solo pido una cosa: permanezcan unidos. Habrá altos y bajos, pero juntos, nada es imposible", agregó el defensor argentino.
image
PSG vs. Tottenham: probables formaciones y datos de la final
PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha; Brennan Johnson, Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank.