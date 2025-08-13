seleccionados

El "Cuti" Romero recibió un mensaje pegador del Tottenham que se hizo viral ¿Qué pasó?

Cristian Gabriel Romero es una de las figuras del Tottenham de Inglaterra y en las últimas horas fue noticia. Repasá lo sucedido.

El Tottenham buscará otro título.

El Tottenham buscará otro título.

Por Sitio Andino Deportes

Tras la salida del futbolista coreano Heung-Min Son a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, el Tottenham Hotspur confirmó que el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán del equipo. El club inglés hizo el anuncio a través de un video en sus redes sociales.

Lee además
La temporada de pista tiene a los mejores pedalistas locales (Foto: IA).
a la carga

La temporada de pista tiene su calendario completo 2025: mirá las fechas
La Lepra mendocina va por los tres puntos.
por la victoria.

La Lepra choca con Boca: conocé las formaciones de ambos equipos

El mensaje de Cuti Romero tras ser designado capitán

"Hoy comienza una nueva temporada para nosotros, una que es verdaderamente especial para mí. Convertirse en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré", expresó Cristian Romero.

"Ahora, un nuevo viaje está frente a nosotros. Una hermosa temporada está por delante, y juntos trabajaremos para revivir la alegría de ese inolvidable día, 21 de mayo de 2025. Pase lo que pase en el camino, solo pido una cosa: permanezcan unidos. Habrá altos y bajos, pero juntos, nada es imposible", agregó el defensor argentino.

image

PSG vs. Tottenham: probables formaciones y datos de la final

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha; Brennan Johnson, Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank.

Hora: 16:00 (Argentina)

TV: ESPN

Árbitro: João Pinheiro

VAR: Tiago Martins

Estadio: Stadio Friuli, Údine, Italia.

Temas
Seguí leyendo

Malargüe y San Rafael dividieron podio en el Apertura de la Asociación Sureña de Vóley

Después de la disolución del Consejo de Fútbol en Boca, ¿quién será el nuevo mánager?

Franco Colapinto recibió un importante reconocimiento de la F1 y comparte lugar con Fangio

Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

La sorprendente experiencia para personas con discapacidad que une pedales e inclusión en Mendoza

A qué hora juega River vs Libertad por la Copa Libertadores 2025

Maratón Santa Rosa: Carlos Becerra y Rocío Olguin brillaron en el Desafío Ñacuñán Terra Trail 2025

Cuatro mendocinos se colgaron medallas en los Panamericanos: quiénes son y en qué disciplina ganaron

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra mendocina va por los tres puntos.
por la victoria.

La Lepra choca con Boca: conocé las formaciones de ambos equipos

Las Más Leídas

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Las mujeres fueron detenidas en pleno centro de Mendoza en la previa de un posible robo.
Seguimiento de cámaras

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza
La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Te Puede Interesar

El viernes 15 de agosto el transporte público funcionará con frecuencias reducidas. 
Para tener en cuenta

Viernes no laborable: cómo funcionará el servicio de transporte público en Mendoza

Por Natalia Mantineo
El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a un sector de los empleados estatales.
Incremento

Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Política
A dos años del homicidio de Emma Olguín en Las Heras, la causa irá a juicio por jurados
Dolor y un pedido de Justicia

A dos años del homicidio de Emma Olguín en Las Heras, la causa irá a juicio por jurados

Por Carla Canizzaro