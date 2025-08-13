El "Cuti" Romero recibió un mensaje pegador del Tottenham que se hizo viral ¿Qué pasó?

El Tottenham buscará otro título.

Esto se conoció en la previa del partido que este miércoles los Spurs disputarán ante el Paris Saint-Germain por la final de la Supercopa de la UEFA, desde las 16:00 (hora de Argentina) en el Bluenergy Stadium de Údine, Italia. El cruce enfrentará a los campeones de la Europa League y la Champions League.

El mensaje de Cuti Romero tras ser designado capitán "Hoy comienza una nueva temporada para nosotros, una que es verdaderamente especial para mí. Convertirse en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré", expresó Cristian Romero.

"Ahora, un nuevo viaje está frente a nosotros. Una hermosa temporada está por delante, y juntos trabajaremos para revivir la alegría de ese inolvidable día, 21 de mayo de 2025. Pase lo que pase en el camino, solo pido una cosa: permanezcan unidos. Habrá altos y bajos, pero juntos, nada es imposible", agregó el defensor argentino.

image PSG vs. Tottenham: probables formaciones y datos de la final PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique. Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha; Brennan Johnson, Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank. Hora: 16:00 (Argentina) TV: ESPN Árbitro: João Pinheiro VAR: Tiago Martins Estadio: Stadio Friuli, Údine, Italia.