El Club Sportivo Independiente Rivadavia "pierde" a su máxima figura

El centrodelantero de la ‘Lepra Mendocina’ tiene una cláusula de salida de U$S 3.000.000. Arce viene de ser campeón de la Primera Nacional en el 2023 y logró el ascenso con Independiente Rivadavia, con el que anotó 28 goles en 37 partidos.

"Imagínate que el jueves Alex va a estar jugando la Recopa Sudamericana. Eso no tiene precio para su carrera. Él está contento y agradecido con esta oportunidad", agregó Gareppe.

Arce compartirá equipo con los argentinos Lisandro Alzugaray (ex Newell's Old Boys), Ezequiel Piovi (ex Arsenal), Andrés Zanini (ex Tigre) y Facundo Rodríguez (ex Godoy Cruz).

Liga de Quito jugará la Recopa Sudamericana, tras haber obtenido la Copa Sudamericana, frente al Fluminense, que logró llevarse la Copa Libertadores tras ganarle a Boca Juniors en la final. La ida será el 22 de febrero desde las 21.30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, de Ecuador, y la vuelta será el 29, en el mismo horario, en el Estadio de Maracaná, de Brasil.

Cambio de horario para el próximo juego del Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Liga Profesional de Fútbol confirmó que el partido entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, programado para el próximo martes por la 6ta. fecha de la zona A de la Copa de la Liga, pasó de las 17.00 horas a las 19.30.

"Dado que el estadio Diego Armando Maradona ya tiene reformada su iluminación, el partido entre Argentinos e Independiente Rivadavia, del martes 20 de febrero, se pasa a las 19.30hs (estaba programado para las 17hs)", informó la LPF en su cuenta de la red social X.

"Motiva esta decisión que a esa hora seguramente podrá concurrir más gente al partido, la audiencia televisiva será mayor y no se corre ningún riesgo de temperatura excesiva", agregó LPF.