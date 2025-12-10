El básquet mendocino tiene nuevo rey: Israelita Macabi rompió la sequía y es campeón del Clausura

Con una actuación sólida y dominante, Israelita Macabi se consagró campeón del Clausura de básquet masculino, cortando una sequía de seis años. En el Vicente Polimeni, el Celeste superó con claridad a Atenas y cerró la serie con un contundente 2-0 que confirmó su temporada brillante bajo la conducción de Quiroga.
Macabi barrió la final de básquet con autoridad y no dejó dudas
Después de ganar el primer partido, Macabi llegó dispuesto a liquidar la historia y no le dio margen a un Atenas que necesitaba vencer para forzar un tercer duelo. El Celeste fue una aplanadora: se impuso 77-58 en un encuentro que tuvo un solo dueño de principio a fin.
El arranque mostró la tendencia: primer cuarto +8, y una primera mitad impecable que lo dejó 19 puntos arriba al descanso, una diferencia que Atenas jamás pudo achicar. Con un Jaimes intratable (23 puntos) y el liderazgo de Matías Sandes, los de Quiroga manejaron el ritmo, el rebote y las sensaciones de una final que prometía paridad, pero terminó siendo celeste.
Atenas reaccionó en el tercer período, con Estalles sosteniendo el orgullo del Apache y acercando la brecha a nueve. Sin embargo, Macabi respondió con un cierre firme, inteligente y sin fisuras, para coronarse nuevamente como el mejor de Mendoza.
Un campeón con identidad: la campaña perfecta de Macabi
El título no fue casualidad: Macabi completó una temporada sólida de punta a punta y mostró un nivel de juego superior al del resto de la Superliga.
La campaña:
Mejor equipo de la fase regular
2-1 a San Carlos en cuartos
2-0 a Anzorena en semifinales
2-0 a Atenas en la final
Un recorrido que deja claro que el Celeste recuperó la hegemonía, volvió al ADN competitivo que lo caracteriza y terminó el año en lo más alto del básquet provincial.
La síntesis:
Atenas S. C. (58): Agustín Blanco 4; Diego Maranesi 6; Alejandro Bernal 14; Gastón Marozzi 10; Lautaro Picciotto 3 (FI); Simón Luna 0; Alejo Sanchez 7; Diego García 0; Matías Estalles 10; Franco de la Peña 0; Franco Sanchez 4; Juan Martín Da Viá 0. DT: Diego Oteiza.
Tiros libres: Atenas S. C. 10/15 - C. I. Macabi 9/20
Árbitros: Ariel Rosas - Pablo Leyton - Francisco Flores.
Cancha: Polimeni.
El femenino ya tiene su final definida
En la rama femenina, también hubo sorpresas. Municipalidad de Maipú eliminó al vigente campeón, Atenas, mientras que General San Martín venció 67-66 a San José en un partidazo para meterse en la final.
Sin el Apache, la Superliga femenina tendrá nuevo campeón.