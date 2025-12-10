10 de diciembre de 2025
{}
El básquet mendocino tiene nuevo rey: Israelita Macabi rompió la sequía y es campeón del Clausura

Israelita Macabi barrió la final ante Atenas, jugó un básquet demoledor y volvió a gritar campeón tras seis años. Repasá lo sucedido.

Israelita Macabi levantó el Clausura y volvió a la cima del básquet mendocino.

Con una actuación sólida y dominante, Israelita Macabi se consagró campeón del Clausura de básquet masculino, cortando una sequía de seis años. En el Vicente Polimeni, el Celeste superó con claridad a Atenas y cerró la serie con un contundente 2-0 que confirmó su temporada brillante bajo la conducción de Quiroga.

Macabi barrió la final de básquet con autoridad y no dejó dudas

Después de ganar el primer partido, Macabi llegó dispuesto a liquidar la historia y no le dio margen a un Atenas que necesitaba vencer para forzar un tercer duelo. El Celeste fue una aplanadora: se impuso 77-58 en un encuentro que tuvo un solo dueño de principio a fin.

El arranque mostró la tendencia: primer cuarto +8, y una primera mitad impecable que lo dejó 19 puntos arriba al descanso, una diferencia que Atenas jamás pudo achicar. Con un Jaimes intratable (23 puntos) y el liderazgo de Matías Sandes, los de Quiroga manejaron el ritmo, el rebote y las sensaciones de una final que prometía paridad, pero terminó siendo celeste.

Atenas reaccionó en el tercer período, con Estalles sosteniendo el orgullo del Apache y acercando la brecha a nueve. Sin embargo, Macabi respondió con un cierre firme, inteligente y sin fisuras, para coronarse nuevamente como el mejor de Mendoza.

Un campeón con identidad: la campaña perfecta de Macabi

El título no fue casualidad: Macabi completó una temporada sólida de punta a punta y mostró un nivel de juego superior al del resto de la Superliga.

La campaña:

  • Mejor equipo de la fase regular

  • 2-1 a San Carlos en cuartos

  • 2-0 a Anzorena en semifinales

  • 2-0 a Atenas en la final

Un recorrido que deja claro que el Celeste recuperó la hegemonía, volvió al ADN competitivo que lo caracteriza y terminó el año en lo más alto del básquet provincial.

La síntesis:

Atenas S. C. (58): Agustín Blanco 4; Diego Maranesi 6; Alejandro Bernal 14; Gastón Marozzi 10; Lautaro Picciotto 3 (FI); Simón Luna 0; Alejo Sanchez 7; Diego García 0; Matías Estalles 10; Franco de la Peña 0; Franco Sanchez 4; Juan Martín Da Viá 0. DT: Diego Oteiza.

C. I. Macabi (77): Matías Sandes 5; Valentín Simondi 8; Lucas Reyes 5, Matías Jaimes 23; Andrés Llaver 12 (FI); Valentín Sarfati 4, Juan Cruz Tulián 15; Andrés Berman 0; Franco Ianardi 0, Tomás Sandes 5; Franco Bravin 0, Franco Valdivia 0. DT: Emiliano Quiroga.

Parciales: 14-22; 11-22; 20-10; 13-23.

Tiros libres: Atenas S. C. 10/15 - C. I. Macabi 9/20

Árbitros: Ariel Rosas - Pablo Leyton - Francisco Flores.

Cancha: Polimeni.

El femenino ya tiene su final definida

En la rama femenina, también hubo sorpresas. Municipalidad de Maipú eliminó al vigente campeón, Atenas, mientras que General San Martín venció 67-66 a San José en un partidazo para meterse en la final.

Sin el Apache, la Superliga femenina tendrá nuevo campeón.

