El Australian Open tiene su final femenina confirmada

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1°) y la kazaja Elena Rybakina (5°) se metieron en la gran final del Australian Open , el primer Grand Slam de la temporada, luego de sus respectivos triunfos ante la ucraniana Elina Svitolina (12°) y la estadounidense Jessica Pegula (6°).

La gran final entre Sabalenka y Rybakina será este sábado desde las 5:30 de la mañana (hora de Argentina)

En el primer turno, Sabalenka , quien actualmente lidera en el ranking mundial y que es la jugadora más regular del circuito , se impuso cómodamente ante Svitolina con un sólido 6-2 y 6-3 , en un encuentro donde cedió su saque en solo una oportunidad y le quebró cuatro veces a su oponente.

Este triunfo le permitió a Sabalenka meterse por cuarta edición consecutiva en la final del Abierto de Australia, torneo que ya ganó en 2023 y 2024 , mientras que el año pasado cayó en la definición ante la estadounidense Madison Keys.

La bielorrusa de 27 años sigue con su gran dominio en torneos de Grand Slam, ya que el año pasado mostró una gran consistencia al alcanzar la final en Australia y Roland Garros, además de llegar a semifinales en Wimbledon y de levantar el trofeo en el US Open.

Svitolina, por su parte, cerró unas muy buenas semanas que le permitirán volver al top 10 del ranking WTA.

Quién será la rival de la número 1 del mundo del tenis femenino

La otra finalista en el Abierto de Australia es Rybakina, que se sacó una pesada mochila de encima al derrotar por 6-3 y 7-6(7) a Pegula, luego de una hora y 40 minutos de juego.

A Rybakina le alcanzó con un quiebre para quedarse cómodamente con el primer parcial. Ya en el segundo, desaprovechó cada ocasión en la que sacó ventaja e incluso Pegula tuvo dos puntos para igualar el encuentro, aunque la kazaja finalmente se recuperó para imponerse en la “muerte súbita” y así hacerse con la victoria.

Rybakina, que va en busca de su primer título en el Abierto de Australia, disputará por segunda ocasión la final de este torneo, ya que en el 2023 perdió en el encuentro decisivo justamente ante Sabalenka.

La kazaja, además, quiere levantar un trofeo de Grand Slam por segunda vez en su carrera, luego de conseguirlo en Wimbledon 2022.