El asado es argentino y las parrillas que usa la selección también: conocé al creador

Embed Acá pueden ver el armado de las parris. Me vuelvo loco. Necesito asar ahí. pic.twitter.com/PNDySPHQeE — Seba Varela del Río (@sebavdr) November 18, 2022

“ Le dije al equipo tenemos que hacer la mejor parrilla para la selección y fue una locura. Cuando me llamaron me puse nervioso y me generó una energía terrible, las hicimos en timpo record, en una semana las tuvimos que hacer”, relató Julián.