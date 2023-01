El arquero Hugo Lloris renunció a la selección de Francia

Campeón del mundo en 2018, siendo una pieza clave para Deschamps, Lloris ha sido uno de los mejores porteros, sino el mejor, de la historia de la selección francesa. Debutó en 2008 y 145 internacionalidades después, récord de la tricolor, nadie le pudo mover del once. Su liderazgo en el campo, unido a una tranquilidad extraordinaria en los momentos límites, le auparon como uno de los baluartes de una de las mejores generaciones de la historia de Francia.

https://twitter.com/equipedefrance/status/1612522844025679873 Notre gardien et capitaine prend sa retraite internationale



145 sélections (recordman)

© 121 capitanats (recordman)

Champion du Monde 2018

Vainqueur de la Ligue des Nations 2021



Une Légende

Bravo et MERCI pour tout Hugo #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3 — Equipe de France (@equipedefrance) January 9, 2023

“Llega un momento en que hay que saber ceder. No quiero hacerla mía, siempre he dicho una y otra vez que la selección francesa no pertenece a nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo el primero. Creo que la selección está lista para seguir adelante, también hay un portero que está listo (Mike Maignan)”, declaró en una entrevista concedida al diario L’Équipe.