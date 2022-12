El árbitro de Argentina - Países Bajos no dirigirá más el Mundial

Uno de los principales críticos del árbitro fue el capitán de la Selección, Lionel Messi, quien disparó tras el encuentro con Países Bajos: "No quiero hablar porque después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA lo tiene que rever, no pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia".