El alvearense Luciano Cabral decidió volver a La Paternal

El joven de 27 años estuvo preso en la cárcel La Colonia en Mendoza, un establecimiento "semicerrado" y durante su arresto trabajó cultivando y, con lo que le pagaban, ayudó económicamente a su familia.

Además, se entrenó con regularidad, lo que le permitió un desarrollo favorable de su salud para retomar las prácticas en la institución de La Paternal.

Homicidio de Joan Villegas

El crimen sucedió en la madrugada de Año Nuevo en 2017 luego de una pelea, el joven futbolista se entregó tres días después en la comisaría y, aunque reconoció que tuvo una discusión con el hombre, en todo momento negó haber sido el asesino.

Aun así y a pesar de que su papá, José Cabral, confesó ser el autor del crimen, la Justicia determinó que Luciano era "coautor del homicidio simple" y, por ese motivo, le dictaron nueve años de prisión.

Después de estar cuatro años alojado en una cárcel "semicerrada" en Mendoza, la Justicia decidió concederle la libertad condicional y, a pocos días del dictamen, el joven de 27 años fue recibido en Argentinos Juniors.

En el club, Cabral consiguió el ascenso junto al equipo liderado por Juan Román Riquelme, al tiempo que, cuando se cometió el homicidio, jugaba en el Atlético Paranaense de Brasil.

"Yo no soy ningún asesino, no maté a nadie, solo quiero jugar al fútbol. Y si me dan la libertad no me voy a fugar", había expresado Cabral cuando fue detenido.

