Eduardo Coudet y una situación extrema: "Mis propios hinchas me tiraban cerveza"

“¿Es normal que le estén arrojando cerveza al entrenador del equipo con diez partidos ganados y por jugar una final el domingo? ¿Es normal? Eso es lo que yo preguntaba, ¿de verdad está ocurriendo esto? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo”, fue el ataque de furia del Chacho durante el diálogo con los periodistas, junto a su compatriota Matías Zaracho, que ayer entró desde el banco.

Coudet fue por más: “El director deportivo habló del grupo, me contrataron y había muchas cosas sobre la mesa. Yo no vine por el dinero ni nada, vine por el reto deportivo y porque me gustaba el club. Pero todo cambió. ¿Yo hice las últimas ventas? ¿Yo aprobé alguna venta? ¿O no sabían que la última venta no se tenía que hacer? ¿Era más fácil poner a Sasha hoy o hacer debutar a un juvenil en la Libertadores?”.