Dos guitarristas mendocinos y un "sí" muy peculiar en Got Talent Argentina

La presentación de los mendocinos no convenció del todo al jurado, ya que recibieron las cruces de Abel Pintos, Emir Abdul y La Joaqui. En tanto que Florencia Peña no presionó el botón rojo y dejó que el show llegar a su fin.

Al momento de la devolución, los jurados explicaron por qué presionaron las cruces. "No sé si se notaron los nervios o qué, pero no pude conectar con lo que hicieron", comentó Emir. Mientras que La Joaqui les dijo: "A mí sí me llegó, es espectacular lo que hacés. Sólo que tal vez le daría más versatilidad a la presentación, porque se vuelve muy repetitiva y no llegás a poder lucir las cosas increíbles que hacés".