Dorival Júnior, echado de la selección de Brasil pero con la billetera llena

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Luego de la cruel derrota que recibió Brasil en manos de la Argentina el pasado martes 25 de marzo por 4 a 1 en el estadio Monumental, las malas noticias en "La Canarinha" no dejan de llegar. Es que esta mañana, el medio brasileño @uolesporte confirmó que la Confederación Brasileña de Fútbol habría decidido el despido de Dorival Júnior como director técnico del seleccionado mayor. Si bien no fue oficializado, este reconocido medio confirma que la decisión quedará sellada en el encuentro de hoy entre el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues y el mencionado técnico y que no hay posibilidades de dar marcha atrás. #brasil #dorivaljúnior #CBF #despedido"

