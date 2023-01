Doman le tiró un "bombazo" a Hugo Moyano por la dura situación de Independiente

"Hablé con Moyano, le pedí que tiene que hacer un esfuerzo económico personal por la situación en la que dejó a Independiente; estoy esperando que me responda", señaló Doman en diálogo con la radio DSports.

"No sabemos si América de México busca cobrar o lastimar a Independiente, porque le ofrecimos cuatro planes de pago y no aceptó ninguno. No soportan que Independiente genere buenas noticias. A los abogados del club les suena exótico el pedido de América", dijo Doman al respecto.