Doloroso final para Rafael Nadal en Bastad

Rafael Nadal no pudo encontrar respuestas.

Nadal no pudo encontrar respuestas ante el gran nivel que demostró su rival a lo largo de todo el encuentro. Un factor clave en el partido fue el físico , ya que el español jugó varios partidos de manea consecutiva por primera vez en mucho tiempo y el viernes necesitó de cuatro horas para ganarle al argentino Mariano Navone.

Luego de la derrota, Nadal expresó durante la premiación: “Me he divertido mucho en pista, hacía mucho que no pasaba. Hoy no ha sido mi mejor día, pero todo el mérito a él (por Borges), que lo hizo muy bien”.