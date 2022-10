Djokovic pasó a la final de Astaná tras la lesión del ruso Medvedev

image.png

"Espero que la lesión no sea grave. Conozco a Daniil, es un gran tipo. Es un luchador, un gran competidor. No se retiraría de un partido si no sintiera que puede continuar o agravar una lesión. Me ha dicho que sintió un tirón en el aductor de la pierna", declaró Djokovic, actual número 7 del ranking mundial.