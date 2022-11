Diego Soñora defendió a su hijo Alan y le "pegó" a Doman

"Cuando salís a decir que no se negocia más y tirás cifras, la gente piensa barbaridades del futbolista. Me sorprendió lo que dijo Doman. Alan quedó libre y tiene que haber una pequeña compensación. Doman no tiene que dar cifras, eso no lo puede hacer un presidente" declaró el padre del futbolista luego que se filtrara la supuesta cifra de 700 mil dólares para renovar el contrato.

Además, Diego Soñora, ex futbolista de larga trayectoria en Estados Unidos, sostuvo: "Yo no tengo ningún problema porque el que está equivocado es él, no tiene ni idea de lo que es el fútbol, de cómo se maneja el fútbol, de hecho, él mismo me lo dijo que no entiende nada de fútbol. Lo que debería hacer por el bien de Independiente es dejar que todas esas cosas las manejen Juan Marconi y Pablo Cavallero".