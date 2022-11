Diego Maradona marcó su último gol con Argentina en un debut mundialista

Luego del doblete de Gabriel Batistuta en el primer tiempo, a los 15 minutos de la segunda parte se concretó la obra que significó el tercero de los cuatro goles de la Argentina en esa tarde en el estadio Foxboro.

La magnífica jugada colectiva empezó con Abel Balbo que se la pasó a Fernando Redondo, quien buscó la pared con Maradona y después de la devolución de primera del "Diez", luego encontró de espalda a Claudio Caniggia que se la devolvió al volante y éste volvió a encontrar por el medio a Maradona, que se acomodó con dos toques y sacó un zurdazo impecable que se clavó en el ángulo superior derecho del arquero griego Antonis Minou. Golazo, que sería el último con la "albiceleste".

image.png

El festejo también quedó en la memoria ya que corrió solo hacia el sector izquierdo del campo de juego con sus compañeros atrás y gritó su gol de frente a la cámara de televisión.

Sería ilógico pensar que veinte años después, ese mismo personaje histórico no haya podido entrar para ver el debut de la Argentina contra Bosnia pero así sucedió en Brasil 2014.

Maradona había ido al Mundial como integrante del programa "De Zurda" pero luego de varios intentos no logró entrar al estadio Maracaná para ver el triunfo de la "Albiceleste" en primero de los siete partidos que disputó en esa edición.

image.png

"No me dejaban entrar por ningún lado. Una cosa es no poder y otra cosa es que no te dejen. Cuando hay buena fe te dejan entrar, cuando hay mala fe directamente olvidate. Nos volvimos al hotel", contó Maradona, en aquel entonces, con indignación.

Hoy habrá un nuevo estreno mundialista y no habrá historia de Maradona para contar ni adentro ni afuera de la cancha pero su imagen estará presente en cada bandera y camiseta de los miles de argentinos presentes en el estadio Lusail.