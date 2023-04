Diego Flores y una conferencia caliente tras el empate de Godoy Cruz

image.png

“Estamos ahí con el porcentaje de los puntos, tenemos 44. Nosotros por contrato nos reconocen el 48 por ejemplo, así que estamos ahí. Estamos construyendo, hay una realidad“, añadió.

Las explosivas declaraciones de Diego Flores

Luego, el entrenador se mostró un poco enfadado con algunas situaciones dirigenciales que vienen surgiendo en el club dónde comentó: “La semana pasada leí muchas cosas que para mí no tenían sentido, a veces uno tiene que expresarse, aprovecho para expresarme con el hincha. La realidad es que si yo lo tuviera que mirar de afuera al club, el club tiene una persona que hace muchos años está atrás, que tendría que decir que es un genio. Porque haber construido este Godoy Cruz con presupuestos muy bajos y haberse perpetuado tanto tiempo en primera división, y tener el predio deportivo que tienen, y el sentido de pertenencia que hay adentro de la institución con los empleados del club, es algo brillante. Por más que se critique al que hace, yo tengo que decir que más allá del día a día, es un persona que es brillante como dirigente. No quiero caer en nombrar a un dirigente, porque cuando uno nombra un dirigente quizás se olvida de otro”, afirmó.

A su vez, dejó un particular mensaje a este ’hincha vip”. “Están los comentarios de la prensa, de los hinchas. A mí me llamo la atención un hincha, que para mí es un “hincha vip”, se ve que la prensa lo busca para hablar. La semana pasada habló que ponemos excusas, y no ponemos escusas. Nosotros vinimos en ese proyecto del club, de presupuesto bajo, de formación porque el club necesita vender y arreglárselas con lo que hay. Nosotros dijimos: nos sumamos a este proyecto porque queremos al club y sabemos que hay que pelear con estás armas, y sabemos que no son pocas”, tiró.

“La persona que inventó lo de Rasmussen, están clarísimas esas intenciones. El hincha tiene que entender que hay una persona que ha cuidado muy bien los patrimonios del club. Y después están los hinchas vip que no saben del día a día, no saben de fútbol, opinan sin saber de los planes de juego”, remarcó.

En tanto, dejó un mensaje para el hincha bodeguero y dijo: “El hincha que paga la entrada no insultó nunca a este equipo, el hincha real de Godoy Cruz apoya, los empleados del club apoyan, los jugadores apoyan, nosotros estamos de 7 de la mañana a 7 de la tarde trabajando. Después aparecen los hinchas vip a destruir, a decir que no hay construcción. Ese hincha vip, desde que pisé el club estuvo dos meses sin hablarme, ese hincha vip no participó en el mercado de pases. Había que traer dos extremos y no se trajeron, había que traer un lateral izquierdo y no se trajo. No estuvo presente esa persona, una persona que es un hincha vip y que quiere al club, supuestamente, no estuvo presente. Se lesiona Ferrari y no vino a ayudar. Entonces ¿Qué ponemos excusas? Trabajamos 12 horas para el club, yo pedí una reunión con el hincha vip ahora en el post partido y no, se fue de vacaciones 5 días. Entonces ¿Quién es el que pone la cara por Godoy Cruz? La gente tiene que saber que no es ese hincha vip. Son las personas que están todos los días en el día a día, los jugadores, los entrenadores y la gente que trabaja en el club. Es fácil destruir en los malos momentos”, manifestó.

Para cerrar, Diego Flores se pronunció respecto a los jugadores y el grupo: “Tenemos lo más importante, que es el grupo de jugadores y la actitud que ponen en la cancha. El hincha se la reconoce. Y nosotros seguimos construyendo y seguir perteneciendo a esta filosofía, peor bueno a veces es fácil poner excusas. No hay construcción futbolistica dijieron, hay que estar en el día a dia para atreverse a decir eso. Cuando a uno lo atacan tanto profesionalmente, hacen daño nada más, no quieren al club. No reconocen todas las cosas que se han ido haciendo”, finalizó.