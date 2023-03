Didier Deschamps y el dolor de perder con Argentina

image.png

"Nos metieron un gol. En mi cabeza, ya estaba listo para hacer cambios con la esperanza de no ceder un segundo, lo cual lamentablemente sucedió", recordó sobre las primeras modificaciones realizadas antes del cierre de la primera parte, que fueron posteriores a los goles de Lionel Messi y Ángel Di María.

En su primera entrevista a un medio de comunicación, Deschamps se refirió a una polémica frase lanzada en la conferencia de prensa donde se anunció su continuidad en Les bleus. En enero pasado había admitido que "cinco jugadores no estaban al nivel de un partido así".

En esta entrevista, el entrenador blanqueó cuáles eran algunos de los dirigidos que no dieron el máximo de su potencial por razones "físicas" y "anímicas". En esa lista, ubicó a Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Theo Hernández y Antoine Griezmann, curiosamente sus cuatro primeros cambios en aquel duelo.

"Puede pasar y no pone en duda todo lo que habían hecho bien antes. Estuvimos en general por debajo, no sólo los primeros cuatro salientes. Frente a un rival en la cima, se paga al contado", sentenció.

Por otra parte, aseguró que la cantidad de bajas con las que no pudo contar de cara a la Copa del Mundo obligó a la convocatoria de distintos jóvenes, que tomaron protagonismo en la serie por penales que finiquitó el resultado.

Allí, descartó que se puedan ensayar ejecuciones desde los 12 pasos en las prácticas por la diferencia que representa el marco de un duelo de esta índole y fijó un paralelismo por cómo llegó Argentina a ese compromiso: "¿Se me ha criticado por no haber nombrado a jugadores experimentados? Habían sido sustituidos".

"La lista no habría sido la misma si hubiera tenido que hacerla con los once que empezaron. Cuando Scaloni puso de inicio a Dybala poco antes del final del partido, fue para convertirlo en un goleador en potencia. Yo ya no tenía esa libertad", remarcó.

Uno de los futbolistas que se perdió la Copa del Mundo fue Karim Benzema, producto de un desgarro en su muslo izquierdo, y sembró una polémica inusitada en torno a su figura y una posible mala relación con el entrenador.

Ante la consulta sobre si se apuró en apartarlo del plantel, Deschamps no dejó lugar a dudas: "Es insultante decir eso. En toda situación sólo hay una verdad y Karim lo sabe bien. Estaba perdiendo un jugador muy importante, uno más. Tengo que asumirlo".

"Karim estaba destrozado porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo: `Estoy muerto´. En el mejor de los casos, su vuelta a los entrenamientos no podría haberse producido antes del 10 de diciembre. Él me dijo que no habría estado listo", aseguró el entrenador.

En este sentido, manifestó que siguió en contacto con el delantero de cara al futuro, pero la decisión de su alejamiento de la Selección no tuvo marcha atrás: "Lo llamé después de que me extendieran el contrato. Tuvimos una larga discusión. Lo volví a contactar más recientemente en relación con los requisitos administrativos de las preconvocatorias. Quería saber su posición.

Me confirmó su decisión de poner fin a su carrera internacional.

No me preguntes por sus argumentos. A él le corresponderá comunicarlos o no".

Posteriormente, se refirió a los retiros de Hugo Lloris y Raphael Varane como internacionales, y destacó que la ida del arquero, que fue capitán, le abre la posibilidad de portar la cinta a Kylian Mbappé: "Sé qué jugadores pueden ser. Pero pasará por discusiones con ellos. Kylian puede ser, por supuesto".

En referencia al delantero del Paris Saint-Germain (PSG), puntualizó en su figura y lo dejó en el pedestal como el mejor jugador del mundo: "Si respondo que sí, me criticarán por no ser objetivo, porque soy su entrenador. Otros observadores dirán que hay mejores que él. Es su opinión. Para mí, Kylian es definitivamente el mejor. Lo que logra en comparación con otros, a su edad, es excepcional".