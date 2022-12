Di María, el primer campeón en tatuarse la Copa del Mundo

View this post on Instagram

Ángel Di María seguirá jugando en la Selección Argentina tras el Mundial de Qatar 2022

No se va. Ángel Di María seguirá jugando con la camiseta de la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, tal como lo desea Lionel Messi. Si bien no sabe cuántos partidos disputará de cara a futuro, lo cierto es que el Fideo estaría disponible para lo que sea el próximo año: amistosos, Eliminatorias Sudamericanas o hasta por qué no la Copa América 2024.

Los campeones que se habían tatuado la Copa América

Varios futbolistas de la Selección Argentina se habían tatuado el trofeo de la Copa América luego de la histórica coronación en la final contra Brasil en el Maracaná. Entre ellos, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, el Papu Gómez y el propio Ángel Di María.