Destapó la olla y aseguró que Riquelme "le miente" al hincha de Boca

El ex presidente del Club Atlético Boca Juniors , Daniel Angelici , apuntó contra el actual vice, Juan Román Riquelme , y sostuvo que "se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años", mientras que afirmó que no será candidato en las próximas elecciones, pero sí apoyará a quien encabece la lista de la oposición.

Respecto a la actualidad del club de La Ribera, Angelici indicó en declaraciones a TN: "Muy pocas veces juega bien pero viene de largos años. Hasta en la época en la que estaba yo en los últimos tiempos no jugaba bien. No ha mejorado mucho, se han ido jugadores y se ha perdido jerarquía. Uno ya pasó por esa etapa y desde afuera es un hincha más: siempre alentando, siempre queriendo ver a Boca ganar. Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club".