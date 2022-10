Defensa y Justicia derrotó a Colón y aseguró la Sudamericana

Sin que se alterara demasiado los hilos del pleito, con la misma fórmula (un tiro de esquina), Colón se benefició de la infantil mano de Colombo, y el "Pulga" Rodríguez, con su característica ejecución en los penales, puso el marcador 1 a 1 en su despedida como local del equipo de Santa Fe.

Pese a ello, la alegría le duro poco al "Sabalero" que nuevamente recibió un duro golpe del "Halcón": Kevin Gutiérrez limpió la acción con una gambeta y asistió a Ortiz, quien remató de media distancia, acción que se desvió en Goltz, y decretó el 2 a 1 a favor de la visita.

El encuentro se sostuvo hasta el final de la primera etapa con un activo ida y vuelta, pero sin situaciones concretas para alterar el resultado que al descanso de no sufrió modificaciones.

Ya en el complemento, Defensa y Justicia sintió la salida de Ortiz, y perdió peso ofensivo, algo que pagó caro y lentamente se fue replegando ante un rival que tomó una postura más punzante y asechó con una ráfaga de situaciones de peligro en los pies de Ramón "Wanchope" Ábila y la "Pulga" Rodríguez.

La visita apenas asomó con dos acciones aisladas que terminaron en tiros de esquina, mientras que Colón intentó hasta el final conseguir -al menos- un empate-, el cual finalmente no sucedió en gran parte la destaca actuación del arquero Ezequiel Unsain.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Fernando Espinoza.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Lucas Acevedo, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Leonel Picco; Santiago Pierotti, Luis Miguel Rodríguez, Cristian Bernardi; Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Nazareno Colombo, Nicolás Zalazar, Alexis Soto; Julián López; Gabriel Alanís, Christian Ortíz, Kevin Gutiérrez, Gastón Togni; Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Goles en el primer tiempo: 4m Alanís (DyJ), 10m Rodríguez (C) de penal, 14m Goltz (DyJ) en contra de su propia valla.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio L.Souto por Ortiz (DyJ); 15m J.Álvarez por Pierotti (C), E.Meza por Nardelli (C); 32m J.Chicco por Picco (C), F.Taborda por Perlaza (C), A.Ríos por Fernández (DyJ), F.Domínguez por Alanís (DyJ); 41m F.Marco por Gutiérrez (DyJ); 47m B.Cuello por Togni (DyJ); 48m L.Troncoso por Rodríguez (C).