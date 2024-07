De no creer: Boca: anotó tarde a sus refuerzos y no podrán jugar ante Independiente del Valle

El Club Atlético Boca Juniors enfrentará a Independiente del Valle, el miércoles 17 de julio, por el repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana 2024 , pero no podrá contar con los nuevos fichajes debido a que, por una cuestión de diferencia horaria entre países, los jugadores no fueron habilitados.

El conjunto Xeneize realizó, en este mercado de pases, las incorporaciones de Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez para afrontar el segundo semestre del 2024, pero principalmente, para competir en el torneo internacional. Boca sacó un comunicado donde indica que los mismos no fueron llegaron a ser habilitados, por lo que el debut de los nuevos futbolistas deberá esperar.

No obstante, esta mañana recibió la novedad de que la inscripción no había sido completada a tiempo, por lo que el cuerpo técnico no podrá utilizar los refuerzos en la altura. Así, el DT deberá maximizar su ingenio para diseñar la formación con juveniles o jugadores que ya formaban parte de la nómina. El gran problema está en el mediocampo. Martínez venía ensayando con Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Belmonte, Medel, Milton Delgado, Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. De ese elenco, ahora deberá reemplazar tres nombres.