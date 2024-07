Daniel Vila denunció a San Lorenzo por el pase de Reali: "Fuimos estafados"

Vila manifestó que desde La Lepra va a rescindir el contrato que Reali firmó con el conjunto azulgrana, que ya le notificaron a la AFA y que formularon la denuncia correspondiente porque “fuimos estafados en nuestra buena fe”. “Tengo la denuncia en mi poder, tengo la transferencia en mi poder. La operación está caída. No hablé con el jugador, no me ha llamado nadie de San Lorenzo. No hay nada que hablar”, continuó el máximo dirigente de Independiente.