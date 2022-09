Cuti Romero podría ser desafectado de la Selección Argentina

La novela de Cristian Cuti Romero y su visa para poder viajar a Estados Unidos está por llegar a un punto decisivo e inesperado para la Selección Argentina : es que el Cuti podría quedar desafectado de la convocatoria y perderse los dos partidos de la fecha FIFA si en las próximas horas no recibe los papeles para poder ingresar a territorio estadounidense.

Romero no pudo viajar desde Inglaterra a Estados Unidos por no tener la visa y por no haberla podido gestionar en el país donde juega debido al luto que decretó la embajada estadounidense por el fallecimiento de la Reina Isabel. Lo mismo le sucedió a Lisandro Martínez, y ambos viajaron a Buenos Aires para gestionar los papeles en nuestro país y mientras tanto, entrenarse en el predio de la AFA.