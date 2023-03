Curazao: ignoto y misterioso próximo rival de la Scaloneta

Los campeones del mundo ya tuvieron su primera parte de festejos en el país este jueves cuando se enfrentaron a Panamá en el increíble evento que se desarrolló en el Monumental. Si bien el gol tardó en llegar, la Selección Argentina ganó 2-0 y bailó, cantó y gozó con los suyos. Ahora toca la segunda parte. El martes jugarán en Santiago del Estero contra Curazao y en el repaso por el mapa planisferio N° 5 que alguna vez compramos para el colegio, cuesta recordar este nombre. Blue Curacao es lo primero que se viene a la cabeza. Esa bebida alcohólica llamativa por su fuerte color azul y la referencia no está tan alejada.

image.png

Mientras en Argentina el asado es una de nuestras comidas características, que además de su sabor convoca a amigos y familiares a un evento que en otras partes del globo terráqueo no se imaginan. Prender el fuego. Calentar la superficie. Tirar la carne. Esperar para disfrutar. Mientras que en la isla en medio del caribe tienen como plato fuertes la iguana. ¿Habrá llegado Marley a probarla? Además de pollo, cerdo y cordero, la sopa de iguana es uno de los platos característicos mientras que la carne vacuna no abunda debido a su alto valor ya que debe ser importada.

La actividad económica principal de la región es la agricultura, la exportación de soja, en Curazao es el turismo. Hasta hace cinco años solía ser el petróleo debido a que se encargaban de refinar cargamentos que llegaban de Venezuela, pero luego de que se finalizara el contrato, se terminó la refinería como actividad económica.

image.png

La realidad de David, al igual que la gran mayoría de los ciudadanos de Curazao, está atravesada por una herencia pluricultural. Su abuela es de Venezuela, se casó con un holandés. Su otra abuela se divorció de su marido de Israel y se casó con un chino y tuvieron siete hijos. “Mis siete tíos son chinos y están casados con mujeres de piel oscura. Eso no es sólo en la realidad de David. Acá la vida de todos es así. Muchas culturas”, comparte.

Esta sociedad heterogénea se ve plasmada también en el ámbito cultural y los dos deportes más importantes son el fútbol y el béisbol. Aun así, el fútbol es semiprofesional. La MCB es la liga más importante y todos sus jugadores tienen otros empleos por fuera del fútbol. Hay tres divisiones y cada una está compuesta por diez equipos. Cada plantel está integrado por hombres que durante el día trabajan de médicos, albañiles, remiseros, cocineros, entre otras profesiones y por las tardes-noches se entrenan con el club. El fútbol es un hobby.

“La mayoría de los talentos de Curazao, cuando tienen alrededor de ocho años, son llevados por sus padres a Holanda. Allá consiguen mejor educación futbolística y tienen la posibilidad de ser profesionales. Por eso la mayoría de los integrantes de la selección, crecieron en Holanda”, puntualiza Heykoop. Sin embargo, en cada convocatoria hay algunos elegidos del fútbol local.

El fútbol local

El equipo estrella es el Jong Colombia que logró disputar la Copa de campeones de CONCACAF en 10 oportunidades. Pero para los argentinos hay un club que tiene un mayor atractivo que su simple rendimiento deportivo, el Sport Unie Brion Trappers. Además de ser el más campeón en Curazao, tiene los colores de Boca Juniors. Su fundador era un gran fanático del Xeneize y decidió emular el azul y oro de la casaca de los argentinos. No sólo eso sino que además intentó construir una cancha lo más parecida a La Bombonera y uno de los más grandes de Argentina cruzó el Mar Caribe.

image.png

“Acá la mayoría de la población hincha por Holanda, pero también por Argentina por Maradona. Además el rey está casado con Máxima (Zorreguieta). Yo por ejemplo soy fanático de Brasil desde pequeño, lloraba cuando perdía, pero me enamoré de Messi. Mi mejor amigo siempre hinchaba por Argentina y yo por Brasil. Discutíamos durante horas, pero en el Mundial terminamos los dos con la camiseta de Argentina hinchado por Messi”, relata entre risas David mientras explica que en este momento hacen 29° grados en su país.

En el imaginario de los habitantes de Curazao, pensar en jugar un Mundial es algo completamente descabellado. Su mejor actuación deportiva fue en la Copa de Oro 2019 cuando lograron clasificarse a los cuartos de final donde fueron eliminados por Estados Unidos. Nunca jugaron un Mundial. Sin embargo, el amistoso con la Selección les da esperanza porque el mundo va a conocer su fútbol. Cuando comenzó a circular el rumor de este partido todos desconfiaban. Incluso el jefe de prensa confiesa que si él hubiese filtrado la información, no le habrían creído. Pero no era mentira. “Hasta que la noticia no se confirmó en la Federación, todos descreían. Para nosotros este partido es increíble”, agrega el jefe de prensa.

Curiosidades de la Selección

Muchos de los jugadores que compiten con la selección de fútbol de Curazao no conocen la región hasta que son convocados con el equipo. Es muy común que la gran mayoría de ellos desconozca sus raíces ya que abandonaron el país siendo muy jóvenes o tal vez jamás vivieron allí. La reglamentación implica que un jugador para poder defender los colores de Curazao, tiene que tener un abuela/o que haya nacido en el país. Esto conlleva a que muchas veces incluso los padres de los futbolistas tampoco nacieron allí y la cultura se va perdiendo.

LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DE CURAZAO , la selección del FUTURO de la CONCACAF

Una de las costumbres que se aplica desde hace varios años es que cuando un futbolista llega al país, tiene que bailar y revivir la danza de sus orígenes al ritmo del Tambú. Los esclavos utilizaban las herramientas con las que cavaban la tierra para hacer música y luego este ritmo fue evolucionando hasta el día de hoy que los jugadores a modo de bautismo danzan sin parar. Esta práctica se trasladó también al micro de la selección.

Todo se remonta a aquella oportunidad en la que los convocados arribaron al aeropuerto de Curazao y se encontraron con un micro inesperado. Parece ser que en la coordinación se equivocaron y en vez de mandar el bus reglamentario para que los recoja, enviaron un party-bus. “El bus de rumbera” , le llaman y desde aquel día que cada vez que se trasladan lo hacen en el emblemático bus azul que irradia música y fiesta.

En términos deportivos, Curazao se encuentra en el puesto número 86 del ranking FIFA. La intención es dar un salto de calidad y que el mundo entero conozca cómo juegan. Sin embargo, según relató el jefe de prensa, en la página oficial de la FIFA la selección que enfrentará a Argentina es la única que no tiene apodo. Ahora buscan instalar el suyo: La Familia Azul.

El Maradona de Curazao

Cada país tiene un jugador histórico, una estrella que marcó un antes y un después en la historia del fútbol regional. Curazao tiene un arquero: Ergilio Hato. El dueño del arco de la selección falleció en 2003 y era conocido como La pantera Negra. Es por eso que en honor a él, el estadio más importante de la región se llama La cueva de la Pantera Negra.

Pantera Negra llegó a ser considerado uno de los mejores arqueros del mundo, pero su carrera no tuvo el alcance que podría haber tenido debido a que se negó a convertirse en un jugador de fútbol profesional rechazando ofertas a grandes equipos del mundo, entre ellos el Ajax Ámsterdam, el Feyenoord de Róterdam y el Real Madrid. Jugó en el Jong Holland y compitió con la Selección dejando una huella inolvidable.

Argentina - Curazao

El partido se disputará el martes 28 de marzo con horario a confirmar en el estadio Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Los campeones del mundo se enfrentarán a unos rivales que buscan ser conocidos en el mundo, que admiran a Messi y sueñan con algún día poder jugar un Mundial.

Fuente: Olé