Cuándo se juegan las semifinales del Mundial

El Mundial de Qatar 2022 ya tiene definidos los cuatro países que van a jugar las semifinales , por un lado Croacia vs. Argentina y por el otro Marruecos vs. Francia, los encuentros se disputarán el próximo martes y miércoles, y los ganadores definirán quien se consagrará campeón el 18 de diciembre en el estadio Lusail.

En esta edición de la Copa del Mundo ya se jugaron 60 de sus 64 cotejos programados.

Los cruces de la semi del Mundial de Qatar 2022

Martes 13/12 a las 16hs.-

Argentina vs. Croacia.

Miércoles 14/12 a las 16hs.-

Francia Marruecos.

Los once probables de Argentina frente a Croacia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez (5-3-2).

En Croacia emularon a Países Bajos y hablaron del nivel de Messi

El entrenador de la selección de Croacia, Zlatko Dalic, palpitó el encuentro ante Argentina por las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y explicó que el estilo de juego de Lionel Messi es el punto a controlar, ya que aunque "no defiende" y "no corre mucho", no tienen que dejar que reciba la pelota porque en ese momento es cuando más daño hace, ya que "es el mejor jugador del mundo en los últimos diez años".