Cuándo juega el PSG de Lionel Messi ante el Lens

image.png

El choque tendrá lugar en el Parc des Princes (París).

La durísima denuncia contra el técnico del PSG

El técnico del PSG se vio envuelto en un escándalo mayor en Francia, donde diferentes medios difundieron supuestas declaraciones racistas de Christopher Galtier durante su etapa como DT de Niza.

El ex director del club de la costa azul, Julien Fournier, asegura que el DT llegó a pedirle cambios en una plantilla: “Sólo hay negros y la mitad están en la mezquita”.

Todo fue en agosto de 2021, momento en el cual el entrenador del PSG se encontraba al mando del Niza cuando empezó a correr el rumor de una serie de frases racistas que habían salido de su boca. Fournier asegura haberlo llamado a su despacho y que ahí, todo fue más que claro.

"Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque esa es realmente la palabra, Christopher Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa. Estaba indirectamente relacionado con el fútbol. Son cosas que me tocan profundamente”, aseguró Fournier en el programa After-Foot de RMC Sport en una serie de declaraciones que ponen patas arriba la prensa francesa.

Christopher Galtier envuelto en un escándalo racista

“Me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me explicaba en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria…Le pedí que fuese más concreto”, fue la frase que detonó todo.

“Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde. Me dijo que no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo…Le dije a Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente. Me dijo que tenía que darme cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía”, finalizan Romain Molina y Julien Fournier en una información de RMC Sport que sacude Francia nuevamente por cuestiones raciales.

El presidente del PSG piensa en despedir a Galtier

El PSG ha reaccionado enseguida a través de Nasser Al Khelaïfi, su mandamás catarí. De acuerdo con la información de RMC Sport, el presidente del conjunto parisino ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos y averiguar si, efectivamente, Galtier pronunció esas palabras de forma dos meses después de haber sido nombrado entrenador del Niza.

Si se confirman los hechos, Galtier será destituido a pesar de que Al Khelaïfi desembolsara 10 millones de euros para ficharle en junio del año pasado.

Mientras tanto, el Collectif Ultras, el grupo radical que impone su ley el Parque de los Príncipes, también se ha pronunciado respecto al llamado "caso Galtier". En un comunicado emitido en las redes sociales, los hinchas parisinos han pedido responsabilidades y exigido la destitución del exentrenador del Niza si se confirman sus manifestaciones racistas.

Fuente: A24