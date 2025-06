Cuáles son los once que piensa Lionel Scaloni para el duelo con Colombia

Tras la trabajada victoria 1-0 frente a Chile en Santiago, la Selección de fútbol de Argentina ya se enfoca en su próximo compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 : el martes recibirá a Colombia en el estadio Monumental , en un partido que marcará el regreso de Lionel Messi al once inicial cómo una de las noticias más importantes. Mirá lo que tiene pensado Lionel Scaloni .

El capitán, que el jueves ingresó en el segundo tiempo para sumar ritmo, volverá a ser titular ante los dirigidos por Néstor Lorenzo . La decisión ya estaba tomada: el cuerpo técnico evitó sobrecargarlo sabiendo que este sábado será parte del debut de Inter Miami en el Mundial de Clubes frente al Al-Ahly de Egipto. El principal cambio será su ingreso por Nico Paz , quien no solo dejará su lugar por cuestiones tácticas, sino que además este sábado trabajó diferenciado por una paralítica sufrida ante Chile .

Además, Scaloni deberá retocar la defensa: Nicolás Tagliafico no podrá jugar por acumulación de amarillas, y su reemplazo saldrá entre Valentín Barco y Facundo Medina. También podría haber otro cambio en la zaga: Nicolás Otamendi cumplió su fecha de suspensión y todo indica que volverá al once en lugar de Leo Balerdi, aunque no se descarta que el DT decida dosificar minutos de Cristian Romero.