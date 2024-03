Cuáles son los nombres que confirmó Lionel Scaloni para la Copa América

“Estamos satisfechos de la gira, contentos de cómo se dieron los partidos. Se vio que no eran rivales fáciles y que todos ponen las cosas difíciles. El segundo partido nos ha servido de mucho, vi un equipo muy maduro. Nos encontramos con el partido abajo y el equipo en el segundo tiempo ha hecho unos 20/25 minutos muy buenos. Contentos con eso. Nos vamos a encontrar con partidos como este, y nos sirve” , comenzó su análisis el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre sus dirigidos

El oriundo de Pujato también puntualizó en dos de los debutantes (el arquero Walter Benítez y el mediocampista Valentín Carboni) y en la primera titularidad para el atacante Alejandro Garnacho: “Walter contento, ha hecho un buen partido dentro de la dificultad que tenía, porque el partido no estaba fácil, ha hecho un buen partido. Lo mismo que Garnacho, Carboni, que son chicos que nos pueden aportar y se verá si en un futuro si seguirán estando con nosotros o no. No es fácil jugar con esta camiseta y estos rivales que te la ponen difícil”.