Cuál es el miedo que hay en la lista que dio Scaloni para las Eliminatorias

Echeverri recibió su primer llamado a la selección mayor de Argentina. Con apenas 49 partidos en River, destacó en los Juegos Olímpicos y tuvo un gran recorrido en la Sub 20.

Luego de un descanso tras el Sudamericano en Venezuela, el Manchester City lo convocó de inmediato para unirse a su plantel.

Ahora, el joven talento deberá regresar a su país por una gran noticia: Lionel Scaloni incluyó su nombre en la lista de 33 jugadores para los próximos partidos de eliminatorias.

A pesar de no haber debutado aún en Inglaterra, Echeverri dejó su huella en las juveniles albicelestes, con 10 goles en 16 partidos con la Sub 17 y 6 tantos en 9 encuentros con la Sub 20 en el último Sudamericano.

Miedo por la posible baja del "Dibu" Martínez

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez encendió las alarmas en la Selección argentina luego de que, en el partido de ayer del Aston Villa frente al Crystal Palace –el cual fue derrota por 4 a 1- por la Premier League, debió ser reemplazado en el entretiempo.

El argentino no disputó el complemento del enfrentamiento ya que fue sustituido por Robin Olsen. Esto se realizó debido a que el marplatense sintió una molestia en el isquiotibial el cual arrastra desde el enfrentamiento ante el Chelsea del fin de semana.