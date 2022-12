Cristiano Ronaldo amenazó con irse del Mundial

Portugal goleó 6-1 a Suiza y se metió en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde enfrentará a Marruecos. Sin embargo, no todo es alegría ya que la atención estuvo puesta en Cristiano Ronaldo, quien sorpresivamente fue suplente y luego no quiso entrenar si no era junto a los titulares. Luego de una discusión con el DT, Fernando Santos, CR7 "amenazó con irse" de la Copa del Mundo, reveló el diario luso Record.

"En el fragor de la conversación con el entrenador, cuando supo que no estaría en el once inicial... pensó en lo peor", explica Record acerca de lo que vivió Cristiano Ronaldo luego de enterarse de que sería suplente ante Suiza. "Ronaldo amenazó con irse", reza el titular del ejemplar. Fue durante una discusión con el entrenador, algo que desmiente la federación portuguesa. El principal motivo sería que no le gusta el rol que está teniendo en este Mundial y así se lo hizo saber a Fernando Santos.

Todo comenzó ante Corea del Sur, en la última fecha del Grupo H. Cristiano fue reemplazado a los 64 minutos por André Silva y se quejó con el DT en medio del partido: "Tienes tanta prisa por sacarme...", le dijo. "He visto las imágenes del cambio de Cristiano y su reacción no me ha gustado nada", aseguró luego Santos, quien optó por ponerlo en el banco en el siguiente partido, los octavos ante Suiza.

Al enterarse que sería suplente, estalló. Ahí fue que amenazó con irse de Qatar según Record. Pero la estrella portuguesa reconsideró su postura pronto al ser consciente de la importancia del momento y las devastadoras consecuencias que podría tener para Portugal en el Mundial.

El asunto no finalizó ahí, ya que tras pasar a cuartos, el astro no quiso entrenarse con el resto de los compañeros que no tuvieron actividad, o apenas unos minutos. Junto a los que fueron titulares, el Bicho, que estuvo 21 minutos en cancha, trabajó en el gimnasio, pese a estar en perfectas condiciones físicas. Cristiano está generando más problemas que soluciones en Portugal, pero por ahora no se irá por su cuenta de Qatar, al menos no hasta enfrentar este sábado a las 12 a Marruecos por un lugar en semifinales de la Copa Mundial de la FIFA. image.png La Federación portuguesa niega que Cristiano Ronaldo haya amenazado con irse del Mundial de Qatar 2022 Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa, "en ningún momento amenazó con abandonar" el equipo en el Mundial de Qatar 2022, según aseguró este jueves la Federación Portuguesa de Fútbol en un comunicado como respuesta a una información en ese sentido publicada por el diario 'Récord', cuando conoció su suplencia en el partido de los octavos de final del torneo del pasado martes contra Suiza. "Una noticia publicada el jueves dice que Cristiano Ronaldo amenazó con abandonar el equipo nacional durante una conversación con Fernando Santos, seleccionador nacional. La FPF (Federación Portuguesa de Fútbol) aclara que en ningún momento el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, amenazó con abandonar la selección durante la concentración en Qatar", afirma el organismo en su página web oficial. "Cristiano Ronaldo construye cada día una trayectoria única al servicio de la selección y del país que tiene que ser respetada y que da fe del incuestionable compromiso con la selección. De hecho, el grado de entrega del jugador más veces internacional con Portugal fue demostrado de nuevo, si es necesario hacerlo, en la victoria frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2022", insiste la nota. También explica que la "selección nacional (jugadores, entrenadores y estructura de la FPF) está desde el primer día totalmente comprometida y entusiasmada en la construcción de lo que el país quiere que sea la mejor participación de Portugal en una Copa del Mundo". Danilo Pereira y Nuno Méndes abandonan Qatar y Portugal no los tendrá en los cuartos de final El mediocampista Danilo Pereira y el defensor Nuno Méndes, ambos lesionados, abandonaron hoy la concentración de Portugal en Qatar y no jugarán el sábado próximo el partido de cuartos de final ante Marruecos, según lo confirmó la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). "Nuno Mendes y Danilo Pereira continuarán con sus respectivos planes de recuperación de sus lesiones en el PSG", anunció la Federación lusitana en un comunicado oficial, consignó la agencia de noticias DPA. En el caso de Pereira, jugó el primer partido de la fase de grupos ante Ghana que Portugal ganó 3-1 y luego sufrió la fractura de tres costillas en un entrenamiento, siendo sustituido en los siguientes encuentros por un histórico, el veterano Pepe, de 39 años. Méndes, por su parte, llegó mal físicamente al Mundial y en el encuentro ante Uruguay de la fase de grupos se desgarró el muslo izquierdo para ser sustituido por Raphael Guerreiro. Portugal, que vapuleó a Suiza (6-1) en octavos de final, enfrentará el sábado próximo a la revelación Marruecos en los los cuartos de final, instancia que los norafricanos jugarán por primera vez en su historia.