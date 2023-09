Copa del Mundo de Rugby: todos los resultados de una nueva jornada

Mañana debutan Los Pumas Les Bleus dio el primer batacazo en la Copa del Mundo de Rugby ante los All Blacks

16.00 - Francia vs. Uruguay (Grupo A) - Stade Pierre Mauroy, Lille.

Viernes 15 de septiembre

16.00 - NUeva Zelanda vs. Namibia (Grupo A) - Stadium de Toulouse, Toulouse.

Sábado 16 de septiembre

10.00 - Samoa vs. Chile (Grupo D) Stade de Bordeaux, Bordeaux.

12.45 - Gales vs. Portugal (Grupo C) - Stade de Nice, Nice.

16.00 - Irlanda vs. Tonga (Grupo B) - Stade de la Beaujoire, Nante.

Ojo Pumas: Japón goleó y es líder

Japón y Chile se vieron las caras en Toulouse, en lo que fue el debut absoluto de los Cóndores en una Copa del Mundo. Ese sueño cumplido arrancó bien, ya que los trasandinos apoyaron el primer try del encuentro, a los cinco minutos, por medio de Rodrigo Fernández: 7-0 tras la conversión de Santiago Videla. Esa conquista histórica no solo pegó fuerte en los chilenos, ya que los nipones se despertaron, apostaron al pack y lo dieron vuelta para irse al descanso 21-7 arriba, con dos tries de Amato Fakatava y otro de Jone Naikabula.

RUGBY | Chile (@chilerugby ) perdió 12-42 ante Japón (@JRFURugby ) en Toulouse, por la 1ª fecha del Grupo D en el Mundial de Francia (@France2023). Los 'Cóndores', que debutan en una Copa del Mundo, se medirán ante Samoa el próximo sábado 16 en Bordeaux.#RWC2023#JPNvCHI pic.twitter.com/UsrHIn0f7j — Radio Sport Chile (@RadioSportChile) September 10, 2023

Japón, que históricamente se mostró como un equipo más dinámico que luchador con su forwards, esta vez apeló al pack para lastimar a los chilenos. Los tries del primer tiempo llegaron pegados a formaciones o por medio de ellas. En el complemento volvió a pegar Chile de entrada con la zambullida de Alfonso Escobar (21-12), pero los asiáticos acomodaron las piezas y lo liquidaron con los tries de Michael Leitch, Ryoto Nakamura y Warner Dearnsle.