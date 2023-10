Copa del Mundo de Rugby: el destape del entrenador de Los Pumas

no te pierdas lo que pasó

no te pierdas lo que pasó Impactante y descomunal fecha en la Copa del Mundo de Rugby

Y agregó: "Después en la cancha, es el momento de disfrutar porque este tipo de situaciones son los mejores momentos para un jugador de rugby. Japón estuvo en los cuartos de final en el Mundial 2019 y nosotros no. Tenemos mucha voluntad de estar".

"Japón tiene un sistema de ataque y de defensa distinto de otros equipos: están muy bien entrenados, Jamie Joseph y Tony Brown son dos buenos entrenadores que respeto mucho", analizó Cheika en la previa de este duelo.

En uno de los pasajes de la conferencia de prensa, uno de los periodistas le preguntó al entrenador australiano si había pensado que este podría ser su último partido al frente de Los Pumas, teniendo en cuenta que su vínculo con la Unión Argentina de Rugby finaliza a finales de la Copa del Mundo 2023.

Michael Cheika - Los Pumas.jpg

Ante esta situación Cheika fue tajante: "No entra en mi cabeza, no estoy pensando en eso. Se trata del equipo y del país, nada que sea individual. Hago mi parte con el equipo, que amo mucho, y no pienso que este sea mi último partido", concluyó.