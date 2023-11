Copa Billie Jean King: Argentina lista para la acción ante Eslovaquia

"La cancha está en excelentes condiciones, bastante lenta, eso está bueno, y es similar al torneo de Linz, en Austria, que también se juega en indoor. La lentitud de la cancha es más o menos como la del US Open, las pelotas son bastante rápidas al principio pero se van poniendo grandes y pesadas a medida que pasan los puntos, ya que es bastante áspera la superficie", dijo Podoroska, N°1 del equipo argentino, en declaraciones a la página de AAT.

Julia Riera, quien viene de lograr dos medallas en los Juegos Panamericanos, también destacó la superficie: "Las pelotas están un poco lentas, así que es muy jugable, y la cancha no es para nada rápida, me gustó".

Nadia Podoroska.webp

En la misma línea, Martina Capurro detalló: "Entrenamos muy bien, la cancha está muy bien, pensábamos que iba a estar mucho más rápida, porque el estadio y la cancha son nuevos, pero no lo sentimos así", mientras que Guillermina Naya dijo que "entrenamos juntas con Nadia, venimos de España y estamos un poco más descansadas que el resto. La cancha me encantó. No es ni muy rápida ni muy lenta, eso es perfecto para nosotras".

El plantel argentino continuará con sus entrenamientos en doble turno y el jueves se conocerá el orden de juego de los partidos.

Lo que se viene

La actividad oficial comenzará el viernes a las 11, con los dos singles. El sábado, desde las 9.00, se jugarán dos singles y, en caso de ser necesario, el dobles decisivo. Los partidos serán televisados por TyC Sports.

Sobre el rival

Eslovaquia, que disputó la fase final de la competencia en 2021 y 2022, y actualmente ocupa el puesto 11 en el ranking mundial por equipos (Argentina está 21°), está integrado por Anna Karolina Schmiedlova, 64 del mundo y ganadora de 3 títulos de la WTA, Viktoria Hruncakova (117 en singles y 75 en dobles), Rebecca Sramkova (129), Renata Jamrichova (16 años, 758) y Tereza Mihalikova (49 en dobles). Su capitán es Matej Liptak.