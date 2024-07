Copa América: todos los detalles de la final de la Selección Argentina y Colombiana

El hecho inédito que ocurrirá este domingo es que el entretiempo del partido no será de 15 minutos , como establece el reglamento de la FIFA. Esta vez, según el programa distribuido por Conmebol, 5 y 10 minutos más debido al show de Shakira.

El hecho de que la cantante colombiana cante en el medio tiempo con un show similar al del Super Bowl no trae muchos adeptos. Es que para los hinchas “cabaleros” la presencia de la intérprete no trae buenos recuerdos debido a que la última vez que lo hizo fue en la final del Mundial 2014 y el resultado del partido no fue positivo.