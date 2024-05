Copa América: qué argentinos pueden ser campeones en la previa

Además de Lucas Martínez Quarta y de Nicolás González , otro argentino en Fiorentina es Lucas Beltrán . El delantero surgido de River y con un paso por Colón , también podría consagrarse campeón de la Conference League y vestir la camiseta de la Selección Argentina , pero no con la Mayor de Lionel Scaloni en la Copa América sino que estará entre los citados por Javier Mascherano para la Sub 23 que irá a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Musso, el argentino campeón de la UEFA Europa League y Paz podría ganar la Champions

Otro de los torneos continentales de Europa es la UEFA Europa League, la única hasta el momento que ya tiene un campeón: Atalanta goleó 3-0 a Bayer Leverkusen y alzó el título con Juan Musso en el arco. El guardameta surgido de Racing, que formó parte del plantel campeón de la Copa América 2021 y la Finalissima pero la lesión previa al Mundial de Qatar 2022 le hizo perder terreno y en esta lista volvió a quedar afuera. Quien sí la integra es Exequiel Palacios, que llegó a la final con el elenco alemán pero se quedó en las puertas del título.

Por último, el certamen más importante es la Champions League y la final la definirán el próximo sábado 1° de junio Real Madrid y Borussia Dortmund en Londres. Dentro del plantel del elenco alemán no hay argentinos y en el Merengue hay uno, que apenas sumó minutos en el Primer Equipo: Nicolás Paz. El juvenil nacido en España pero nacionalizado ya vistió los colores de la Albiceleste en la Sub 20 pero todavía no tuvo su oportunidad en la Mayor.