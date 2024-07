Copa América: mirá el enojo de Lionel Messi con el árbitro en la previa

Correspondiente a los cuartos de final de la Copa América de fútbol 2024, la Selección de fútbol de Argentina se enfrentará este jueves al conjunto de Ecuador a partir de las 22:00 horas locales, en el NGR Stadium de Houston, Texas. En ese contexto, ya se han confirmado los árbitros para el cotejo, pero con una particularidad: hay uno de ellos que no le cae nada bien a Lionel Messi .

Aquella noche según lo recuerda Perfil en su portal deportivo, la Verdeamarela avanzó a la final del torneo, el cual terminaría ganando, derrotando a los dirigidos por Lionel Scaloni grancias a un resultado final de 2-0. Sin embargo, hubo dos situaciones que sacaron de quicio a todo el plantel argento: Roberto Firmino anotó tras un penal no cobrado sobre Sergio Kun Agüero ,y tampoco se analizó una falta en el área sobre Nicolás Otamendi .

Tras esa dura eliminación, Lionel Messi tuvo una fuerte reacción y explotó en contra del funcionamiento arbitral, además de pegarle a la CONMEBOL: “Nos faltó el respecto con el arbitraje que hizo. Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR. Una cosa increíble. Todo el partido fue así. Son jugadas claras que nunca revisaron, no fueron al VAR. Vieron manos boludas, faltas boludas, penales pelotudos… Y hoy no fueron al VAR".

Lo que se viene en la Copa América