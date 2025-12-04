Confraternidad Andina en Coquimbito: fútbol amateur, pasión y un cruce Argentina–Chile para disfrutar

La Confraternidad Andina vuelve a reunir a equipos amateur de fútbol de Argentina y Chile en una jornada cargada de camaradería, deporte y competencia. Organizado por Adrián López, el encuentro se disputará este viernes en el predio Carlos Pérez de Coquimbito, con dos partidos destacados y presencia arbitral mendocina.
Un cruce binacional que vuelve a unir a Argentina y Chile en el amateurismo
Los encuentros amistosos forman parte de la propuesta de confraternidad impulsada por López, quien busca fortalecer lazos deportivos entre ambos países a través del fútbol amateur.