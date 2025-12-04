Confraternidad Andina en Coquimbito: fútbol amateur, pasión y un cruce Argentina–Chile para disfrutar

La Confraternidad Andina vuelve a reunir a equipos amateur de fútbol de Argentina y Chile en una jornada cargada de camaradería, deporte y competencia. Organizado por Adrián López , el encuentro se disputará este viernes en el predio Carlos Pérez de Coquimbito, con dos partidos destacados y presencia arbitral mendocina.

Los encuentros amistosos forman parte de la propuesta de confraternidad impulsada por López, quien busca fortalecer lazos deportivos entre ambos países a través del fútbol amateur.

En esta edición, la acción comenzará con el duelo entre Nacho FC y Juan Carlos Orellana en la categoría +40 , a disputarse desde las 16 horas .

El encargado de impartir justicia será el reconocido y siempre firme Cristian Alejandro Amarfil , árbitro central del primer encuentro.

Más tarde, desde las 18 horas, volverá a dirigir en la categoría +50, esta vez acompañado por Martin Thiago Amarfil como asistente.

Dos partidos, un mismo espíritu: deporte, camaradería y fútbol sin fronteras

El cierre de la jornada estará a cargo de Karting FC y la Escuela de fútbol Juan Carlos Orellana, quienes se medirán en el segundo turno con el mismo espíritu competitivo y fraternal.

Coquimbito volverá a ser escenario de una propuesta deportiva que gana terreno y que mantiene vivo el intercambio futbolístico entre Mendoza y Chile.