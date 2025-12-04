#Taboola
4 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
polideportivo

Confraternidad Andina en Coquimbito: fútbol amateur, pasión y un cruce Argentina–Chile para disfrutar

Equipos amateurs de fútbol de Argentina y Chile jugarán este viernes en Coquimbito. Mirá todo lo que se viene para disfrutar.

Se viene una gran jornada de fútbol.

Se viene una gran jornada de fútbol.

Por Sitio Andino Deportes

La Confraternidad Andina vuelve a reunir a equipos amateur de fútbol de Argentina y Chile en una jornada cargada de camaradería, deporte y competencia. Organizado por Adrián López, el encuentro se disputará este viernes en el predio Carlos Pérez de Coquimbito, con dos partidos destacados y presencia arbitral mendocina.

Un cruce binacional que vuelve a unir a Argentina y Chile en el amateurismo

Los encuentros amistosos forman parte de la propuesta de confraternidad impulsada por López, quien busca fortalecer lazos deportivos entre ambos países a través del fútbol amateur.

Lee además
La Municipalidad de Mendoza junto al deporte inclusivo.
Ciudad del Deporte

La Municipalidad de Mendoza cerró el año con dos logros: final de Fútbol Adaptado y campeonato de natación
Lionel Scaloni enfrenta un plantel con sobreoferta de talento para definir la lista final.
busca el bicampeonato

Lionel Scaloni y un dilema inédito rumbo al Mundial: "Estamos pasados de jugadores"

En esta edición, la acción comenzará con el duelo entre Nacho FC y Juan Carlos Orellana en la categoría +40, a disputarse desde las 16 horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1996603565276561725&partner=&hide_thread=false

Amarfil, garantía de autoridad en la tarde de Coquimbito

El encargado de impartir justicia será el reconocido y siempre firme Cristian Alejandro Amarfil, árbitro central del primer encuentro.

Más tarde, desde las 18 horas, volverá a dirigir en la categoría +50, esta vez acompañado por Martin Thiago Amarfil como asistente.

Dos partidos, un mismo espíritu: deporte, camaradería y fútbol sin fronteras

El cierre de la jornada estará a cargo de Karting FC y la Escuela de fútbol Juan Carlos Orellana, quienes se medirán en el segundo turno con el mismo espíritu competitivo y fraternal.

Coquimbito volverá a ser escenario de una propuesta deportiva que gana terreno y que mantiene vivo el intercambio futbolístico entre Mendoza y Chile.

Temas
Seguí leyendo

¿Llega Lionel Messi al Mundial? El desafío generacional que enfrenta Argentina rumbo a 2026

Chile podría jugar un Mundial pese a no clasificarse: Rusia impulsa un torneo paralelo en 2026

Cómo será el nuevo Mundial 2026: 48 selecciones, 12 grupos y una fase eliminatoria nunca antes vista

Elecciones en el Tomba: crece el misterio por las listas y los socios habilitados para votar

La Selección, con la mendocina Chiara Singarella, goleó 8-0 a Bolivia y sigue firme rumbo al Mundial

Semifinales del Torneo Clausura: días, horarios y cómo llegan Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes

Torneo Clausura 2025: los cruces de semis y el duelo Boca–Racing que paraliza al país

Con poco, Boca le ganó a Argentinos 1 a 0 y pasó a semifinales del Torneo Clausura

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1: días, horarios y cómo ver el GP de Abu Dabi
A por todo

Cuándo vuelve a correr Colapinto en Fórmula 1: días, horarios y cómo ver el GP de Abu Dabi

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

El frente de la peluquería Diego Xiccato, ubicada en Ciudad de Mendoza.
Dolphin Mall

Robo en Miami: así está hoy la peluquería de Diego Xiccato, uno de los detenidos por el "tour delictivo"

El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen video
Dos mujeres también fueron golpeadas

Video: un joven fue apuñalado en General Alvear tras un violenta agresión en la vía pública

Una exreina de la Vendimia denuncia violencia institucional y destrato hacia su hija en Luján de Cuyo
Polémica

Video: una exreina de la Vendimia denuncia violencia institucional y destrato hacia su hija en Luján de Cuyo

Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre. video
Congreso nacional

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Te Puede Interesar

La Justicia ordenó indemnizar a una reina de la vendimia que no pudo coronar a su sucesora por estar embarazada.
Le ganó un juicio a una comuna

Tras un histórico fallo, una reina de la Vendimia recibirá una millonaria indemnización

Por Celeste Funes
Atención mendocinos y turistas: rige una alerta amarilla por tormentas. 
Alerta amarilla

Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
La nena sobreviviente del accidente en Chile llega a Mendoza para ser hospitalizada en el Notti.
Operativo sanitario

Una de las nenas sobrevivientes del accidente en Chile llega a Mendoza para ser hospitalizada en el Notti

Por Natalia Mantineo