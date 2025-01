Con el Malvinas aún en resiembra, el Tomba volverá a jugar en el Legrotaglie ante Talleres

A su vez, a principios de enero, el ingeniero Manuel Horno se comunicó con Radio Andina para explicar los avances de los trabajos de resiembra y también anticipó que tomaría tiempo volver al estadio mundialista: “Este proceso está en plena evolución, pero no se va a lograr una cobertura adecuada para el primer partido de Godoy Cruz como local. Estimamos que llegaríamos bien al primer partido. A pesar de que se vienen realizando todos los trabajos necesarios para lograr el objetivo, este no se logrará en el plazo adecuado. La naturaleza tiene sus procesos y tiempos; que no son los de nuestro calendario”.