Con Delfina Thome Gustavino, Argentina sumó un punto bonus ante China

Según lo cuenta ESPN en su portal deportivo, Las Leonas se mostraron determinantes desde el comienzo del partido , yendo a buscar marcar un gol rápido, pero la defensa del conjunto chino estuvo muy sólido, complicándole el objetivo a las argentinas. El equipo de Ferrara fue muy dinámico en los cambios, y las que entraban siempre sumaban a esa intensidad del equipo argentino. Stefanía Antoniazzi no jugó por una pequeña distensión en el izquiotibial izquierdo, las demás fue por un tema de descanso y rotación de jugadoras.

El segundo tiempo, Las Leonas salieron a buscar el empate, siendo más verticales pero no logrando ser más finas en la última combinación de pases. Asimismo, el equipo asiático también mantuvo su presión bien alta, y siguieron ser agresivas para buscar agrandar la diferencia en el marcador. Argentina estuvo muy dividido, con sus líneas separadas, lo que favoreció a China, pero faltando cinco segundos para que termine el partido, Agustina Gorzelany empató el marcador 1 a 1, llevando el partido a la definición por shoot-outs.

Penales australianos: Zoe Díaz (marcó), Julieta Jankunas (marcó), Delfina Thome (no marcó), Clara Barberi tuvo una doble atajada que puso los shoot-outs 2 a 2. Luego fue el turno de Agustina Albertario, que no pudo marcar tras pedir un penal que no se lo dieron. Barberi volvió a despejar, esta vez con el palo, manteniendo el resultado empatado. Tras el tiro errado de Valentina Raposo, China tenía la oportunidad de ponerse en ventaja, pero Barberi se mantuvo firme y llevó el partido a la instancia uno a uno. En el uno a uno, la arquera argentina demostró su jerarquía en el arco, y Zoe Díaz fue quien concedió el punto bonus para Las Leonas.

Argentina formó con: Clara Barberi, Juana Castellaro, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Victoria Sauze, Sofía Toccalino, Sofía Cairó, Rocío Sánchez Moccia, Eugenia Trinchinetti, Julieta Jankunas, María José Granatto. Suplentes: Cristina Cosentino, Victoria Miranda, Pilar Campoy, Aagostina Alonso, Delfina Thome Gustavino, Zoe Días, Agustina Albertario. DT: Fernando Ferrara.

