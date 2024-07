Cómo está Messi para la semi de la Copa América y el plan de Scaloni

Aunque jugó todo el partido ante Ecuador, Lionel Messi todavía no está totalmente recuperado de la molestia que sufre en el aductor derecho. Pero hay una buena noticia: el Diez se encuentra mucho mejor y Lionel Scaloni diagramó un plan para que llegue pleno al duelo ante Canadá, por las semis de la Copa América de fútbol .

A Messi, según lo cuenta TN en su portal, se lo notó incómodo en el triunfo por penales de la Selección de fútbol de Argentina ante Ecuador. Estaba claro: la molestia en la pierna derecha estaba ahí y no lo dejaba brillar. No solo terminó fastidioso por haber fallado su disparo en la definición, sino porque no pudo responder sobre el campo de juego como él suele hacerlo.