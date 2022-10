Colón le metió un flor de bombazo a Platense en el cierre y se llevó tres puntos de oro

Pero Colón, de a poco, equilibró. Y aunque en buena parte de la etapa cedió el control de pelota, también tuvo un par de ocasiones para abrir el marcador, como un tiro de Bernardi y otro de Ábila. Sí se notó la ausencia del "Pulga" Rodríguez, su toque distinguido y su calidad, de licencia personal por su reciente paternidad.

image.png

Más allá de eso, tanto Ledesma como Chicco respondieron ante las exigencias y al descanso llegaron con un merecido cero a cero.

Colón creció en el segundo tiempo y Platense bajó su nivel, pero el visitante debió contar con una jugada desafortunada del dueño de casa para ponerse en ventaja. Fue a los 28m con un centro desde la izquierda del ingresado Facundo Taborda que González Hernández quiso rechazar y sin embargo envió al gol en contra.

image.png

Platense dio pelea y llegó al empate a los 42m cuando Bergessio aguantó al borde del área y cedió para Benítez, que puso el 1 a 1 con un buen remate desde lejos. Pero no alcanzó a festejar.

A los 44m Ábila se llevó "a la rastra" a González Hernández, eludió la salida apurada de Ledesma y definió para el 2 a 1. Tres de tres para Saralegui al frente de los santafesinos. Y a Platense le toca seguir esperando para garantizarse otra temporada en Primera.

image.png

En la próxima jornada, 25ta y antepenúltima, Platense visitará a River Plate, el miércoles a partir de las 21.30, y Colón recibirá a Racing Club, el viernes desde las 16.30.

- Síntesis -

Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Ramiro González Hernández, Gastón Suso y Ayrton Costa; Ignacio Schor, Carlos Villalba, Franco Baldassarra y Juan Cruz Esquivel; Vicente Taborda y Jorge Benítez. DT: Omar De Felippe.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Christian Bernardi; Brian Farioli y Ramón "Wanchope" Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Goles en el segundo tiempo: 28m González Hernández (P) en contra; 42m Benítez (P); 44m Ábila (C).

Cambios: en el segundo tiempo 16m Juan Sánchez Miño por Picco (C), Juan Álvarez por Pierotti (C) y Facundo Taborda por Farioli (C); 31m Gonzalo Bergessio por V. Taborda (P) y Carlo Lattanzio por Schor (P); 40m Stefano Moreyra por Bernardi (C).

Amonestados: González Hernández (P); Picco, Nardelli, Farioli (C).

Cancha: Platense.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Jorge Baliño.

https://twitter.com/VarskySports/status/1578920411290800128 #LPF2022 FINAL!



Colón venció 1-2 a Platense en Vicente López

Benítez / González en contra-Ábila

Los de Saralegui ganaron su tercer partido consecutivo

El equipo de De Felippe triunfó en 1 de los últimos 8 y acumula 5 juegos sin victorias pic.twitter.com/3U3RETrfVB — VarskySports (@VarskySports) October 9, 2022

Los goles del partido