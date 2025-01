Claudio Fabián Tapia: el "Chiqui" rompió el silencio y habló de todo

Este viernes desde las 20.30 La Selección argentina Sub 20 debuta en el Sudamericano con el clásico ante Brasil

Hacía más de un año que Tapia no brindaba una entrevista y de manera distendida habló en Mar del Plata sobre el presente del fútbol argentino, los torneos locales, la Selección y el Mundial 2030.

“Siempre he intentado ser la misma persona, rodeado de buena gente y trabajando con sacrificio. Estoy convencido de que el grupo actual de la selección seguirá ganando títulos. Estos chicos han demostrado que no tienen techo”, dijo Chiqui Tapia durante la entrevista a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Y agregó: “El cuerpo técnico y los jugadores han logrado hitos históricos: campeones de América, bicampeones continentales, campeones del mundo y de la Finalísima. Este grupo ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol argentino”.

image.png

Chiqui Tapia y el Mundial 2030

“El Mundial 2030 será una gran oportunidad. Aunque no se juegue todo en la Argentina, hemos asegurado partidos clave. Es un honor que nuestro país, junto con Uruguay y Paraguay, sea sede de un evento tan importante sin necesidad de competir con la infraestructura de otros países”, sentenció el titular de la AFA.

Digiovanni le marcó a Tapia las inversiones que se están realizando en las diferentes canchas del fútbol argentino y el presidente de la AFA reconoció que eso era una deuda pendiente.

“Estamos recuperando la esencia del fútbol argentino, que las familias puedan volver a la cancha, demuestra que hay un cambio no solo institucional si no que cultural, que es poder sacar los alambrados. Antes era muy común ver a las familias con la Selección y no con los campeonatos y eso está cambiando”, destacó Tapia.

“Después de la pandemia, los estadios se llenaron de nuevo, y hoy vemos a los abonados y socios creciendo en cada club. Además, los torneos son atractivos y generan que el hincha quiera ir”, añadió.

Tapia: la Copa Argentina y el predio de Ezeiza

Para Tapia la Copa Argentina es un gran acierto: “ha crecido muchísimo. Ahora, al otorgar una plaza para la Copa Libertadores, genera un atractivo deportivo y económico enorme para los clubes. Además, permite que el hincha del interior se acerque a los mejores jugadores del fútbol argentino”.

Además, Tapia destacó el crecimiento del predio en Ezeiza, marcando la importancia del resto de las disciplinas que dependen de la AFA.

“Tuvimos que ampliar nuestras instalaciones para dar lugar a todas las selecciones. Además, organizamos pretemporadas para los árbitros, incluso con invitados internacionales. Esto demuestra que seguimos creciendo en todos los aspectos”, explicó.