Ciclismo: debut y despedida para el sanjuanino Gonzalo Molina en París 2024

Una pena: el "Chalo" no pudo avanzar a cuartos de final

Una rápida despedida para el sanjuanino Gonzalo Molina en el Ciclismo BMX Racing en los Juegos Olímpicos de París 2024. El argentino no tuvo una buena jornada, terminó 20° en la clasificación general de los cuartos de final y luego no pudo aprovechar la Carrera Last Chance para meterse en las semifinales. Así termina su participación en la cita olímpica en tierras francesas.