Chelsea va por una última oferta en busca de Enzo Fernández

La insistencia del entrenador del equipo azulado, Graham Potter, por Enzo se justifica para refrescar el mediocampo. Actualmente cuenta con dos centros como Jorginho y N’Golo Kanté, pero ambos podrían emigrar por lo que el argentino asomaría como su reemplazo. El Plan B que tiene la institución de Londres en caso que se caiga la operación por Fernández es el ecuatoriano Moisés Caicedo, del Brighton & Hove Albion por quien ya ofertaron 55 millones de libras.

Pero Chelsea no deberá dormirse, ya que otro poderoso pretendería quedarse con ex River Plate. Los medios españoles afirman que el Real Madrid también tiene en la mira a Enzo: “Hay que ficharlo ya. No pierde ocasión en demostrar que está al nivel de los mejores”, aseguraron en el diario AS y sentenciaron que va a ser una “de las joyas del verano”. Incluso distintos portales partidarios del Merengue aseguran que la intención del argentino es la de recalar en la Casa Blanca. Si bien el “gran objetivo” para Carlo Ancelotti es el británico Jude Bellingham, el argentino está en la “recámara” por si ese plan falla.

Lo cierto es que hace seis meses el Benfica desembolsó diez millones de euros fijos por el mediocampista del Millonario y sumó ocho millones más en concepto de variables. Sin embargo, esa cifra ahora tuvo un crecimiento exponencial y esperan recibir los 120 millones que tiene como cláusula de salida.

El entrenador y la dirigencia pretenden que permanezca otro período más en Lisboa, por lo que están dando batalla ante cada interesado que aparece. El próximo 15 de febrero el Benfica disputará el partido de ida de los octavos de final de Champions League ante Brujas de Bélgica y además lidera el torneo local con cuatro puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor.

El argentino, elegido MVP del Mundial de Qatar, es uno de los máximos asistidores del torneo portugués con 5 pase gol, aunque también aportó un tanto en los 16 juegos que disputó en ese torneo. Sin embargo, sus estadísticas son inclusive más destacadas en Champions: 2 goles y 2 asistencias en los 9 partidos que jugó.

Fuente: marca.com