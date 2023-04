Argentina y sus rivalidades son moneda corriente y en el fútbol esta no es la excepcion. Sin embargo, esta grieta futbolística trasciende ahora al espacio de la inteligencia artificial. En ese sentido, Alejandro Fantino consultó a ChatGPT en vivo con una pregunta cuya respuesta lo descolocó.

"River ha obtenido importantes logros a lo largo de la historia, mientras que Boca logró una cantidad de campeonatos locales e internacionales", además de destacar que el club de Núñez, según su análisis, está por encima del Xeneize por “factores como la historia, títulos ganados, seguidores y presencia internacional”.

“¿River Plate es un club de Primera o del ascenso en Argentina?”, retrucó al aire pero la IA terminó de resignarlo: “Es cierto que en el año 2011 River sufrió un descenso a la Segunda División del fútbol argentino, conocida como Nacional B, lo que fue un golpe muy duro para el club y su afición. Sin embargo, River logró rápidamente recuperar rápidamente la categoría y regresara a la máxima. Desde entonces, ha obtenido importantes logros y títulos”.

"Ah no, listo, es gallina. ¿Para qué nos regalamos con esto?” No nombra a Boca, no existimos”, cerraron los panelistas mientras Fantino se mostraba embroncado.

Embed Fantino le preguntó al Chat GPT cual es el equipo más grande de Argentina pic.twitter.com/Cjhcw9qhKU — Pato (@carpatoo) April 5, 2023

Con información de Olé