Carlos Tévez: "El hincha de River siempre me tuvo miedo"

Carlos Tévez habló de todo y todos.









Carlos Tévez rompió el silencio tras algunos meses sin hablar y brindó una entrevista televisiva bastante interesante donde más allá de contar su presente como entrenador, sin trabajo desde su primera experiencia en Rosario Central, el ‘Apache’ rememoró grandes momentos de su carrera como futbolista especialmente en Boca Juniors.

En diálogo con F10 por ESPN al ser consultado sobre el partido más importante de su carrera destacó uno muy especial: "Si me pongo a pensar, el partido vs. GELP que salimos campeones no supera a ninguno en mi carrera y eso que he ganado Champions, Libertadores e Intercontinental" y ante la sorpresa por la elección explicó: "Yo venía de China, el hincha me miraba de costado, el DT (Alfaro) no me daba la confianza. Luego Miguel (Russo) me dio confianza y ganar ese campeonato cuando me pateaban en el piso, con mi viejo en el palco y Diego Maradona es el final de la película".

Justamente retomó la palabra Maradona cuando repasó el Mundial de Sudáfrica 2010 y admitió: "Sabíamos que cuando nos agarrara una selección armada éramos boleta, porque Maradona era arenga, empuje. No teníamos una identidad definida”.

En otro pasaje de la entrevista, el entrenador destacó: “El hincha de River siempre me tuvo miedo. No entiendo porque me dejó afuera de las finales de 2018” y sumó: "La bronca no cicatriza. Si yo, como DT, tengo a Tevez en el banco en una final contra River, lo pongo. En la ida entré bien y creí que iba a jugar la revancha. Nunca lo hablé con Guillermo".

Tevez además reconoció que le gustaría dirigir a la Selección Argentina Sub 20 en reemplazo de su ex compañero Javier Mascherano: "El sub 20, para uno que jugó en la selección es un sueño. Sea la Sub 20 o por qué no la Sub 17. Si uno entra en ese proyecto, pediría que me dejen preparar algo para presentar, porque tengo una manera de enseñar, un modelo de trabajo, y después, si ambos coinciden con el que tiene la AFA, que le sirva de enseñanza para los chicos de esa edad. A mi me apasiona enseñarle al jugador, como no me va a seducir estar ahí"